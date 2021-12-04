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Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували артилерію поблизу Станиці Луганської

Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 3 грудня, збройні формування Росії шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. Унаслідок ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

У напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.

У бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби, 4 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 грудня бойовики шість разів порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

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