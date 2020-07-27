Шесть областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав

По состоянию на 26 июля в перечне было 9 областей
По состоянию на 27 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей. Из списка по сравнению с прошлыми сутками выбыли три региона.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
При этом для смягчения карантина регионы должны отвечать следующим критериям:
Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 807 человек.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.