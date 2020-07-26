ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

К ослаблению карантина не готовы девять областей, - Минздрав

Киев, Воскресенье 26 июля 2020 14:19
К ослаблению карантина не готовы девять областей, - Минздрав
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В некоторых регионах сохраняются высокие темпы заражения

По состоянию на 26 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. В некоторых регионах сохраняется тревожная динамика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область (динамика 21,63%);
  • Волынская область (динамика 21,61%);
  • Житомирская область (динамика 57,99%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 63,18%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 12,56%, динамика 24,06%);
  • Львовская область (выявление 11,96%);
  • Ровенская область (выявление 11,60%);
  • Тернопольская область (выявление - 11,96%, динамика 87,74%);
  • Черновицкая область (выявление - 11,27%, динамика 38,89%);

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

  • загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

К ослаблению карантина не готовы девять областей, - Минздрав

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили еще 920 случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев в Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины карантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь