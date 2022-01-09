Шесть нарушений на Донбассе: БПЛА оккупантов пересек линию столкновения

В субботу, 8 января, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеских действий военный получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Также обнаружен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.
Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ с минометов, гранатометов, стрелкового оружия.
В частности, по данным штаба, пророссийские наемники вели обстрелы:
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
С начало суток, 9 января, нарушений не зафиксировано.
Напомним, на утро 8 января зафиксировано три обстрела позиций украинских военных.