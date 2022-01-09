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Шесть нарушений на Донбассе: БПЛА оккупантов пересек линию столкновения

Автор: Артур Родивилов

В субботу, 8 января, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеских действий военный получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Также обнаружен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.

Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ с минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

В частности, по данным штаба, пророссийские наемники вели обстрелы:

  • в сторону Песков;
  • в направлении Богдановки и Крымского;
  • вблизи Станицы Луганской;
  • недалеко от Новомихайловки.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

С начало суток, 9 января, нарушений не зафиксировано.

Напомним, на утро 8 января зафиксировано три обстрела позиций украинских военных.

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ООСДонбасс