Шість порушень на Донбасі: БПЛА окупантів перетнув лінію зіткнення

У суботу, 8 січня, збройні формування РФ шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Унаслідок ворожих дій військовий отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).
Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.
Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї.
Зокрема, за даними штабу, проросійські найманці вели обстріли:
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.
З початок доби, 9 січня, порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, на ранок 8 січня зафіксовано три обстріли позицій українських військових.