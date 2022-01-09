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Шість порушень на Донбасі: БПЛА окупантів перетнув лінію зіткнення

Автор: Артур Родивилов

У суботу, 8 січня, збройні формування РФ шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Унаслідок ворожих дій військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї.

Зокрема, за даними штабу, проросійські найманці вели обстріли:

  • у бік Пісків;
  • у напрямку Богданівки та Кримського;
  • поблизу Станиці Луганської;
  • недалеко від Новомихайлівки.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

З початок доби, 9 січня, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, на ранок 8 січня зафіксовано три обстріли позицій українських військових.

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