Шесть миллионов украинцев лишены постоянного доступа к питьевой воде, - UNICEF
Харьков (Фото: gettyimages.com)
В результате интенсивных боевых действий в Украине, повлекших за собой разрушение сетей водо- и электроснабжения, 4,6 млн человек в Украине имеют ограниченный доступ к воде. В общей сложности около 6 млн человек ежедневно ведут борьбу за доступ к питьевой воде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter UNICEF в Украине.
"В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", - говорится в сообщении международного фонда.
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