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Шість мільйонів українців позбавлені постійного доступу до питної води, - UNICEF

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 04:15
Шість мільйонів українців позбавлені постійного доступу до питної води, - UNICEF Харків (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В результаті інтенсивних бойових дій в Україні, що призводити до руйнування мереж водо- та електропостачання, 4,6 млн осіб в Україні мають обмежений доступ до води. В цілому близько 6 млн людей щодня ведуть боротьбу за доступ до питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter UNICEF в Україні.

"Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, щоб мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", - йдеться в повідомленні міжнародного фонду.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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