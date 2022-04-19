Шість мільйонів українців позбавлені постійного доступу до питної води, - UNICEF

В результаті інтенсивних бойових дій в Україні, що призводити до руйнування мереж водо- та електропостачання, 4,6 млн осіб в Україні мають обмежений доступ до води. В цілому близько 6 млн людей щодня ведуть боротьбу за доступ до питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter UNICEF в Україні.

"Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, щоб мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", - йдеться в повідомленні міжнародного фонду.