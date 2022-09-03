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За шесть месяцев войны Ахметов передал на нужды армии почти 300 автомобилей

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Суббота 03 сентября 2022 12:07
За шесть месяцев войны Ахметов передал на нужды армии почти 300 автомобилей Фото: за шесть месяцев войны Ахметов передал на нужды армии почти 300 автомобилей (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

За шесть месяцев полномасштабной войны компания "Метинвест" передала на нужды армии 144 спецмашины с предприятий компании, а также привезла 122 машины для ВСУ из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сначала предприятия компании отправляли защитникам свою тяжелую технику и автотранспорт: используют на перевозках, передислокациях и укреплении позиций.

Также спецтехника "Метинвеста" привлечена к сооружению обороны городов - бульдозеры, экскаваторы и грузовики компании помогают инженерам ВСУ возводить фортификационные сооружения в полях Донбасса.

Впоследствии компания начала покупать машины для военных за рубежом: в июле защитники получили от "Метинвеста" последнюю партию из ста автомобилей, приобретенных в разных уголках Европы - в Германии, Польше, Италии. В основном это пикапы, которые используют на всех участках фронта, чтобы доставлять боекомплекта и личный состав, эвакуировать раненых, перевозить продукты, вещи, материалы и другие важные грузы.

Также завезли полноприводные джипы и микроавтобусы. Всего на фронт поехало 122 зарубежные машины, стоимостью более 2 миллионов евро.

Также "Метинвест" помогает военным медикам: в июле компания передала Главному управлению разведки 20 специализированных машин скорой помощи, которые отправились на передний край спасать жизни бойцов.

Общая стоимость автомобилей вместе с затратами на ремонт и доставкой в Украину, составила 300 тысяч евро.

"На передовой успех военных во многом зависит от технического обеспечения. Чтобы улучшить мобильность наших защитников, группа "Метинвест" системно предоставляет автомобили подразделениям ВСУ. Мы помогаем украинской армии защитить суверенитет и одержать победу, а украинцам - выжить и выстоять", - пояснил акционер компании Ринат Ахметов.

Напомним, на днях компания также передала спецподразделению "Альфа" боевые и разведывательные дроны, бронированные машины и тепловизоры на сумму 30 млн грн.

Также ВСУ получили от "Метинвест" более 500 дронов, 1,6 тысячи тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек. Всего же в рамках программы "Стальной фронт" компания направила на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн.

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Ринат Ахметов
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