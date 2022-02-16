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Шість років колонії. "Суд" в Криму оголосив вирок фрілансеру Єсипенку

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Сімферополь, Середа 16 лютого 2022 14:55
Шість років колонії. "Суд" в Криму оголосив вирок фрілансеру Єсипенку Фото: фрілансер Владислав Єсипенко (twitter com Graty_me)
Автор: Анастасія Рокитна

Окупаційний суд в Криму оголосив вирок фрілансеру "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку. Йому присудили шість років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свободу".

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок Єсипенку.

Його засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для нього 11 років за ґратами.

"Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ", - заявив Єсипенко в суді.

Нагадаємо, "суд" у Криму оголосив вирок нібито "агенту Головного управління розвідки Міністерства оборони України" Костянтину Ширінгу. Чоловіка засудили до 12 років колонії суворого режиму.

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