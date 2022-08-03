Шесть крылатых ракет и 180 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян

ВСУ за сутки уничтожили еще 180 оккупантов, а также сбили шесть крылатых ракет противника. В целом россияне за время полномасштабной войны против Украины потеряли 41 350 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.
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