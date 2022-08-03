UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шесть крылатых ракет и 180 оккупантов: Генштаб назвал новые потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне уже 41 350 своих военных убитыми (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за сутки уничтожили еще 180 оккупантов, а также сбили шесть крылатых ракет противника. В целом россияне за время полномасштабной войны против Украины потеряли 41 350 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41350 (+180) человек ликвидировано,
  • танков - 1774 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 4022 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 939 (+3) ед,
  • РСЗО - 259 (+0) ед,
  • средства ПВО - 118 (+1) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 740 (+1),
  • крылатые ракеты - 180 (+6),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2922 (+8) ед,
  • специальная техника - 83 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные нанесли огневой удар по пункту базирования оккупационных войск в Чернобаевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины