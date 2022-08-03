Шість крилатих ракет та 180 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян

ЗСУ за добу знищили ще 180 окупантів, а також збили шість крилатих ракет противника. Загалом росіяни за час повномасштабної війни проти України втратили 41 350 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, минулої доби українські військові завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці.
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