Шесть федеральных земель Германии подверглись кибератаке

Агентство по вопросам кибербезопасности Германии заявило, что шесть федеральных земель страны пострадали от широкомасштабных кибератак. Кибератаки совершались на почтовые программы Microsoft федеральных властей.

По данным Федерального управления по информационной безопасности (BSI), полученная хакерами информация могла быть "скомпрометирована в четырех случаях".

В BSI не уточнили, на какие именно ведомства были совершены кибератаки. Однако в управлении добавили, что кибератаке подверглись как крупные, так и маленькие организации.

К этим кибератакам может быть причастным Китай, поскольку на прошлой неделе компания Microsoft заявила, что кибератаки на ее программное обеспечение совершались спонсируемым государством лицом, которое действовало с территории КНР.