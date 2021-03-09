Шість федеральних земель Німеччини зазнали кібератаки

Агентство з питань кібербезпеки Німеччини заявило, що шість федеральних земель країни постраждали від широкомасштабних кібератак. Кібератаки вчинялися на поштові програми Microsoft федеральної влади.

За даними Федерального управління інформаційної безпеки (BSI), отримана хакерами інформація могла бути "скомпроментована в чотирьох випадках".

В BSI не уточнили, на які саме відомства були вчинені кібернапади. Однак в управлінні додали, що кібератаки зазнали як великі, так і маленькі організації.

До цих кібератак може бути причетним Китай, оскільки минулого тижня компанія Microsoft заявила, що кібератаки на її програмне забезпечення вчинялися спонсорованою державою особою, яка діяла з території КНР.