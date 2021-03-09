RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шість федеральних земель Німеччини зазнали кібератаки

Автор: Дмитро Левицький

Агентство з питань кібербезпеки Німеччини заявило, що шість федеральних земель країни постраждали від широкомасштабних кібератак. Кібератаки вчинялися на поштові програми Microsoft федеральної влади.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

За даними Федерального управління інформаційної безпеки (BSI), отримана хакерами інформація могла бути "скомпроментована в чотирьох випадках".

В BSI не уточнили, на які саме відомства були вчинені кібернапади. Однак в управлінні додали, що кібератаки зазнали як великі, так і маленькі організації.

До цих кібератак може бути причетним Китай, оскільки минулого тижня компанія Microsoft заявила, що кібератаки на її програмне забезпечення вчинялися спонсорованою державою особою, яка діяла з території КНР.

Нагадаємо, вчора стало відомо про кібератаку на сервери електронної пошти Європейського банківського управління. Хакери завдали удару через Microsoft Exchange.

Як писало РБК-Україна, через уразливість в програмному забезпеченні Microsoft щонайменше 60 тисяч організацій по всьому світу зазнали кібератак. У США вважають, що уразливість в Microsoft переростає у світову кризу кібербезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України MicrosoftГерманиякібератака
Читайте також
США планують кібератаки проти Росії, - NYT
Атака на Microsoft: у Байдена заявили про активну загрозу з боку Китаю
Прогноз погоди