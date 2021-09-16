"Шериф" - лидер группы, и девять голов в Манчестере: итоги дня в ЛЧ

Сегодня, 15 сентября, завершились матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Свои поединки провели команды групп A, B, C и D.
Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.
"Брюгге" - "ПСЖ" 1:1
Ванакен, 27 - Эррера, 15
"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" 6:3
Аке, 16, Мукиель (а/г), 28, Марез (п), 45, Грилиш, 56, Кансело, 75, Жезус, 85 - Нкунку, 42, 51, 73
Удаление у "РБ Лейпциг": Ангелино, 79
"Атлетико" - "Порту" 0:0
Удаление у "Порту": Мбемба, 90+5
"Ливерпуль" - "Милан" 3:2
Томори (а/г), 9, Салах, 48, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Диас, 44
"Бешикташ" - "Боруссия Д" 1:2
Монтеро, 90+4 - Беллингем, 20, Холанд, 45+3
"Спортинг" - "Аякс" 1:5
Паулиньо, 33 - Аллер, 2, 9, 51, 63, Бергуис, 39
А. Траоре, 16, Янсане, 62
"Интер" - "Реал" 0:1
Родриго, 89
Напомним, вчера киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в рамках Лиги чемпионов. При этом судьи отменили гол киевлян на последней минуте добавленного времени после просмотра VAR из-за офсайда.