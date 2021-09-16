UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Шериф" - лидер группы, и девять голов в Манчестере: итоги дня в ЛЧ

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 15 сентября, завершились матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Свои поединки провели команды групп A, B, C и D.

Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.

Группа A

"Брюгге" - "ПСЖ" 1:1

Ванакен, 27 - Эррера, 15

"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" 6:3

Аке, 16, Мукиель (а/г), 28, Марез (п), 45, Грилиш, 56, Кансело, 75, Жезус, 85 - Нкунку, 42, 51, 73

Удаление у "РБ Лейпциг": Ангелино, 79

Группа B

"Атлетико" - "Порту" 0:0

Удаление у "Порту": Мбемба, 90+5

"Ливерпуль" - "Милан" 3:2

Томори (а/г), 9, Салах, 48, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Диас, 44

Группа C

"Бешикташ" - "Боруссия Д" 1:2

Монтеро, 90+4 - Беллингем, 20, Холанд, 45+3

"Спортинг" - "Аякс" 1:5

Паулиньо, 33 - Аллер, 2, 9, 51, 63, Бергуис, 39

Группа D

"Шериф" - "ШАХТЕР" 2:0

А. Траоре, 16, Янсане, 62

"Интер" - "Реал" 0:1

Родриго, 89

Напомним, вчера киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в рамках Лиги чемпионов. При этом судьи отменили гол киевлян на последней минуте добавленного времени после просмотра VAR из-за офсайда.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтерРеалШахтерФутболЛига Чемпионов