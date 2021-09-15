Недружелюбный прием. "Шахтер" уступил на выезде "Шерифу" в ЛЧ

"Шахтер" с первых минут пытался взять мяч под контроль. При этом игроки "Шерифа" на первых минутах достаточно высоко прессинговали, из-за чего "горнякам" было достаточно непросто. А уже на 16-й минуте одна из быстрых контратак молдавского клуба завершилась голом. Тете обрезался в центре поля, Кристиано протянул мяч по флангу и навесил в штрафную "горняков". Траоре опередил Исмаили и пробил с лета в падении над головой Пятова - 1:0.

Спустя еще несколько минут "горняки" чуть не привезли себе еще один гол. Пятов возле своей штрафной отдал неточную передачу, но Яхшибоева пробить как следует не смог.

Игроки "Шахтера" от такого темпа клуба из Тирасполя выглядели немного растеряно и смогли наладить игру ближе к концу тайма. Во второй половине, казалось, "горняки" таки смогут сравнять - свои моменты упустили Марлос, Педриньо и Марлон. Но чуть ли не первая атака во второй 45-минутка "Шерифа" завершилась вторым голом. Вновь Кристиано подал с фланга, а Янсане головой отправил мяч в сетку - 2:0.

До конца матча "горняки" продолжали тотально больше владеть мячом и атаковать, но отыграть хотя бы один гол так и не смогли. В итоге "Шериф" одержал победу в дебютном матче групповой стадии Лиги чемпионов в истории.

Отметим, помимо "Шерифа" в группе с "Шахтером" играют "Реал" и "Интер". Их очное противостояние состоится сегодня в 22:00.

"ШЕРИФ" - "ШАХТЕР" 2:0

А. Траоре, 16, Янсане, 62

"Шериф": Атанасиадис - Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано - Тилль, Аддо - А. Траоре, Коловос (Янсане, 55), Кастеньеда - Яхшибоев (Бруно, 67)

"Шахтер": Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Антонио (Патрик, 65), Майкон - Тете (Марлос, 46), Педриньо, Фернандо (Мудрык, 65) - Л. Траоре