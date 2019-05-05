В Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку

В Московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, который летел в Мурманск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что самолет после посадки самолет полностью охвачен пламенем. Людям пришлось эвакуироваться по спасательным трапам.

Источник в экстренных службах региона сообщили, что жертвами пожара в самолете стали по меньшей мере 10 человек, еще 10 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту. Пожар произошел около 21:00 по местному времени, к месту происшествия были направлены десять автомобилей "скорой помощи", точных данных о количестве жертв нет, на борту самолета во время пожара находились 100 человек.

Напомним, что в в пражском аэропорту около сотни пассажиров самолета были эвакуированы. Рейсы были отменены в Филадельфию, Осло, Мадрид, Париж, Ниццу, Женеву, Афины и другие города. Однако, точное количество отмененных и задержанных рейсов не указывалось.