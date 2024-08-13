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Шеппс про скарги Путіна щодо Курської області: РФ окупувала в 100 разів більше території України

Вівторок 13 серпня 2024 19:34
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Шеппс про скарги Путіна щодо Курської області: РФ окупувала в 100 разів більше території України Фото: колишній міністр оборони Британії Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія окупувала у 100 разів більшу територію України, тому скарги російського диктатора Володимира Путіна слід розглядати у цьому контексті.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За словами Шеппса, закінчення війни, розпочатої Росією, вимагає того, щоб РФ залишила території України.

"Обурення Путіна щодо зухвалості України захопити близько 1 000 кв. км Курської області Росії слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більшої території України (значно більше 100 000 кв. км) сьогодні", - написав Шеппс.

Що передувало

Минулого тижня у Курській області почались бої. Тоді росіяни заявили, що їх кордон прорвали Збройні сили України. Пізніше росіяни заявили, що не контролюють 28 населених пунктів.

При цьому президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив проведення операції у Курській області лише вчора, 12 серпня.

Більш детально про актуальну ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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