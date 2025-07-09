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В Шепетовке по Дому молитвы ударила молния: начался сильный пожар (видео)

Шепетовка, Среда 09 июля 2025 18:06
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В Шепетовке по Дому молитвы ударила молния: начался сильный пожар (видео) Фото: в Шепетовке начался пожар из-за удара молнии (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Иван Носальский

В городе Шепетовка Хмельницкой области в ночь на 9 июля молния ударила по Дому молитвы. В результате этого в здании начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

Спасатели рассказали, что в результате удара молнии возник пожар на площади 250 квадратных километров.

Ликвидацию огня значительно усложнил обвал крыши здания. Под завалами конструкций возникли новые очаги пожара.

Фото: ликвидация пожара в Шепетовке (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - уточнили в ГСЧС.

Ураганы на Западной Украине

Напомним, последние несколько дней западную часть Украины накрывает ураган.

В частности, 7 июля из-за грозы с сильным ветром в ряде частных домов была повреждена крыша.

При этом во Львовской области сильные порывы ветра привели к падению деревьев.

Детальнее о непогоде - в материале РБК-Украина.

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