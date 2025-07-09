В Шепетовке по Дому молитвы ударила молния: начался сильный пожар (видео)

В городе Шепетовка Хмельницкой области в ночь на 9 июля молния ударила по Дому молитвы. В результате этого в здании начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

Спасатели рассказали, что в результате удара молнии возник пожар на площади 250 квадратных километров.



Ликвидацию огня значительно усложнил обвал крыши здания. Под завалами конструкций возникли новые очаги пожара. Фото: ликвидация пожара в Шепетовке (facebook.com/DSNS.GOV.UA) "Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - уточнили в ГСЧС.