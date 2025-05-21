Шепетін про участь в конкурсі на голову БЕБ: Україні потрібна стійка економіка

"Коли я дізнався про конкурс на директора БЕБ, мене зацікавило, що це перший незалежний конкурс на посаду директора правоохоронного органу, який має інструменти і може посилити економічну складову в нашій державі. Це орган, який має бути флагманом у боротьбі з економічною злочинністю", - зазначив Шепетін.

За його словами, для того, щоб Україна могла бути стійкою в боротьбі, країні потрібна стійка економіка. Війна не буде вічною. Коли вона закінчиться, на перший план вийде економіка, яку треба відновлювати.

"Враховуючи мій досвід і бажання, я вирішив спробувати свої сили в цьому конкурсі і сподіваюсь, що він буде до кінця прозорий. І нехай переможе найсильніший", - додав він.

Шепетін також зазначив, що готовий брати на себе відповідальність за те, що прийняті рішення можуть мати не тільки економічний ефект, але й більш серйозні наслідки. Це великий показник. "Якщо я все ж таки отримаю перевагу, в чесній боротьбі зможу досягти успіху і мене призначать на цю посаду, у мене є чіткий алгоритм дій. Я підготував концепцію, презентую її на співбесіді", - підкреслив ветеран ЗСУ.

На його думку, директор Бюро економічної безпеки – це людина, яка повинна мати характер і брати на себе відповідальність за тих людей, які працюють, для досягнення результатів, і вміти говорити ні.

"Будуть різні виклики і я вже навіть на етапі проведення конкурсу відчув певний тиск від тих, хто хоче мати вплив. Можливо, я не зовсім зручний кандидат для когось. Я думаю, що директор повинен мати чітку громадянську позицію і чітку позицію, яка прописана в законі про БЕБ. Завдяки цьому законі він буде мати певний імунітет і можливість здійснювати свою діяльність незалежно від того, хто у нас керує певними процесами", - підсумував Шепетін.

Нагадаємо, що Ігор Шепетін бере участь у конкурсі на нового керівника БЕБ. Зазначається, що з 16 кандидатів він єдиний, хто має бойовий досвід.

Як відомо, очільника БЕБ обирають у кілька етапів: після тестувань загальних навичок і на знання законодавства та виконання практичних завдань їх очікують професійні співбесіди, які заплановані на червень 2025 року. Після завершення співбесід з усіма кандидатами, кандидатури переможців передаються у Кабмін для затвердження.