Шепетин об участии в конкурсе на главу БЭБ: Украине нужна устойчивая экономика

"Когда я узнал о конкурсе на директора БЭБ, меня заинтересовало, что это первый независимый конкурс на должность директора правоохранительного органа, который имеет инструменты и может усилить экономическую составляющую в нашем государстве. Это орган, который должен быть флагманом в борьбе с экономической преступностью", - отметил Шепетин.

По его словам, для того, чтобы Украина могла быть устойчивой в борьбе, стране нужна устойчивая экономика. Война не будет вечной. Когда она закончится, на первый план выйдет экономика, которую надо восстанавливать.

"Учитывая мой опыт и желание, я решил попробовать свои силы в этом конкурсе и надеюсь, что он будет до конца прозрачен. И пусть победит сильнейший", - добавил он.

Шепетин также отметил, что готов брать на себя ответственность за то, что принятые решения могут иметь не только экономический эффект, но и более серьезные последствия. Это большой показатель. "Если я все же получу преимущество, в честной борьбе смогу добиться успеха и меня назначат на эту должность, у меня есть четкий алгоритм действий. Я подготовил концепцию, презентую ее на собеседовании", - подчеркнул ветеран ВСУ.

По его мнению, директор Бюро экономической безопасности - это человек, который должен иметь характер и брать на себя ответственность за тех людей, которые работают, для достижения результатов, и уметь говорить нет.

"Будут разные вызовы и я уже даже на этапе проведения конкурса почувствовал определенное давление от тех, кто хочет иметь влияние. Возможно, я не совсем удобный кандидат для кого-то. Я думаю, что директор должен иметь четкую гражданскую позицию и четкую позицию, которая прописана в законе о БЭБ. Благодаря этому закону он будет иметь определенный иммунитет и возможность осуществлять свою деятельность независимо от того, кто у нас руководит определенными процессами", - подытожил Шепетин.

Напомним, что Игорь Шепетин участвует в конкурсе на нового руководителя БЭБ. Отмечается, что из 16 кандидатов он единственный, кто имеет боевой опыт.

Как известно, руководителя БЭБ выбирают в несколько этапов: после тестирования общих навыков и на знание законодательства и выполнения практических задач их ожидают профессиональные собеседования, которые запланированы на июнь 2025 года. После завершения собеседований со всеми кандидатами, кандидатуры победителей передаются в Кабмин для утверждения.