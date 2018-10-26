Схемы отправленных политикам бомб могли взять с сайтов ИГИЛ и "Аль-Каиды", - ФБР

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Чертежи взрывных устройств можно найти в интернете

В Федеральном бюро расследований США считают, что дизайн и устройство бомб, отправленных американским политикам на этой неделе, были взяты из интернета. Об этом сообщил источник в ФБР, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам собеседника агентства, подобные схемы часто размещались на сайтах, которые связаны с террористическими организациями "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Эту версию изданию подтвердил и бывший правительственный эксперт.

Источник агентства также предположил, что создатели бомб руководствовались книгой "Поваренная книга анархиста" - пособием по изготовлению оружия из подсобных материалов, написанным в 1960-е годы.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки расследует рассылку взрывных устройств по почте лидерам Демократической партии за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс (состоятся 6 ноября). Ни одна из бомб не взорвалась, и никто не пострадал, поскольку властям в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Калифорнии удалось перехватить подозрительные пакеты.