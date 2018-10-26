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Схеми надісланих політикам бомб могли взяти з сайтів ІДІЛ і "Аль-Каїди", - ФБР

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 06:17
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

Креслення вибухових пристроїв можна знайти в інтернеті

У Федеральному бюро розслідувань США вважають, що дизайн і пристрій бомб, надісланих американським політикам цього тижня, були взяті з інтернету. Про це повідомило джерело в ФБР, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зі слів співрозмовника агентства, такі схеми часто розміщувалися на сайтах, які пов'язані з терористичними організаціями "Аль-Каїда" і "Ісламська держава".

Цю версію виданню підтвердив і колишній урядовий експерт.

Джерело агентства також припустило, що творці бомб керувалися книгою "Куховарська книга анархіста" - посібником з виготовлення зброї з підсобних матеріалів, написаним в 1960-ті роки.

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки розслідує розсилку вибухових пристроїв поштою лідерам Демократичної партії за два тижні до проведення проміжних виборів у Конгрес (відбудуться 6 листопада). Жодна з бомб не вибухнула, і ніхто не постраждав, оскільки владі в Нью-Йорку, Вашингтоні, Флориді та Каліфорнії вдалося перехопити підозрілі пакети.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІДІЛбомба
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