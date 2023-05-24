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Схеми розміщення МАФів обов’язково мають проходити громадські обговорення, - Шуляк

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Середа 24 травня 2023 17:29
Схеми розміщення МАФів обов’язково мають проходити громадські обговорення, - Шуляк Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Зареєстрований у парламенті законопроект №9233 допоможе підприємцям прозоро й на конкурентній основі отримувати право на встановлення МАФів та впровадить механізм громадського контролю над їхнім розміщенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора законопроекту, голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Перш за все ми хочемо визначити чіткі вимоги до можливих місць розташування МАФів та врегулювати процедуру розробки схеми їхнього розміщення з урахуванням вимог містобудівної документації та будівельних норм", - сказала Шуляк.

Вона пояснила, що через недосконале чинне законодавство відсутня чесна конкуренція в отриманні права на розміщення тимчасових споруд, а процес надання дозволів на їхнє встановлення є недостатньо прозорим та містить корупційні ризики.

"Саме тому ми пропонуємо встановлювати МАФи лише за результатами проведення електронного аукціону, а права на розміщення надавати через електронну торгову систему, як це відбувається у сфері оренди державного і комунального майна", - додала Шуляк.

За її словами, це дозволить підприємцям чесно та прозоро отримати право на розміщення тимчасових споруд, а місцевим бюджетам збільшити надходження, адже переможець конкурсу пропонує найвищу ціну.

Також одним з важливих аспектів законопроєкту є встановлення громадського контролю над розміщенням МАФів.

"Ми зазначили, що проекти комплексних схем розміщення тимчасових споруд підлягають обов’язковому громадському обговоренню. Місцева влада зобов’язана оприлюднювати інформацію про розробку комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та результати громадського обговорення. Водночас самовільно встановлені МАФи підлягають демонтажу", - підсумувала Шуляк.

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Олена Шуляк
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