Схемы размещения МАФов должны проходить общественные обсуждения, - Шуляк

Зарегистрированный в парламенте законопроект №9233 поможет предпринимателям прозрачно и на конкурентной основе получать право на установление МАФов и внедрит механизм общественного контроля за их размещением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта, главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Прежде всего, мы хотим определить четкие требования к возможным местам расположения МАФов и урегулировать процедуру разработки схемы их размещения с учетом требований градостроительной документации и строительных норм", - сказала Шуляк.

Она пояснила, что из-за несовершенного действующего законодательства отсутствует честная конкуренция в получении права на размещение временных сооружений, а процесс предоставления разрешений на их установку недостаточно прозрачным и содержит коррупционные риски.

"Именно поэтому мы предлагаем устанавливать МАФ только по результатам проведения электронного аукциона, а права на размещение предоставлять через электронную торговую систему, как это происходит в сфере аренды государственного и коммунального имущества", - добавила Шуляк.

По ее словам, это позволит предпринимателям честно и прозрачно получить право на размещение временных сооружений, а местным бюджетам увеличить поступления, ведь победитель конкурса предлагает высокую цену.

Также одним из важных аспектов законопроекта является установление общественного контроля за размещением МАФов.

"Мы отметили, что проекты комплексных схем размещения временных сооружений подлежат обязательному общественному обсуждению. Местные власти обязаны обнародовать информацию о разработке комплексной схемы размещения временных сооружений и результатах общественного обсуждения. В то же время самовольно установленные МАФы подлежат демонтажу", - подытожила Шуляк.