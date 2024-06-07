ua en ru
Пт, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Схема на ухилянтах. Екс-депутатка вийшла з СІЗО під понад 900 тисяч гривень застави

П'ятниця 07 червня 2024 16:18
UA EN RU
Схема на ухилянтах. Екс-депутатка вийшла з СІЗО під понад 900 тисяч гривень застави Фото: Ірина Сисоєнко (facebook.com_irina.sysoenko)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Кава

Колишня народна депутатка, яку було викрито на "заробітку" на ухилянтах, вийшла з СІЗО. За неї було внесено заставу 900 тисяч гривень.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець.

За даними джерела РБК-Україна, йдеться про Ірину Сисоєнко.

За словами Максимець, підозрюваній за клопотанням прокурора було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у максимальному розмірі - понад 900 тисяч гривень.

"У разі внесення застави, на підозрювану покладаються ряд обов’язків, серед яких з’являтися за викликом до слідчого, прокурора; повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з учасниками провадження", - додала Максимець.

Окрім цього, за її словами, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у майже 250 тисяч гривень посереднику, та нічний домашній арешт для ще однієї з підозрюваних. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

За наявною інформацією, зазначила Максимець, застава за підозрювану внесена.

СБУ викрила "бізнес" екс-депутата

У Києві у п'ятницю, 7 червня, було затримано колишню народну депутатку. За даними СБУ, вона разом зі спільниками щомісяця "заробляла" на ухилянтах до 100 тисяч доларів.

Її клієнтами були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

Нагадаємо, після запровадження мобілізації в Україні стали популярними схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловік за кордон. Одним із найпопулярніших способів є варіант з річкою Тиса на заході країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поліція Києва Мобілізація в Україні
NEWS
Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі
Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут