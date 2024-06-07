Схема на уклонистах. Экс-депутат вышла из СИЗО под более 900 тысяч гривен залога

Бывшая народный депутат, которая была уличена в "заработке" на уклонистах, вышла из СИЗО. За нее был внесен залог 900 тысяч гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.

По данным источника РБК-Украина, речь идет об Ирине Сысоенко.

По словам Максимец, подозреваемой по ходатайству прокурора была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в максимальном размере - более 900 тысяч гривен.

"В случае внесения залога, на подозреваемую возлагаются ряд обязанностей, среди которых появляться по вызову к следователю, прокурору; сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с участниками производства", - добавила Максимец.

Кроме этого, по ее словам, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в почти 250 тысяч гривен посреднику, и ночной домашний арест для еще одной из подозреваемых. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым.

По имеющейся информации, отметила Максимец, залог за подозреваемую внесен.

СБУ разоблачила "бизнес" экс-депутата

В Киеве в пятницу, 7 июня, была задержана бывшая народная депутатка. По данным СБУ, она вместе с сообщниками ежемесячно "зарабатывала" на ухилянтах до 100 тысяч долларов.

Ее клиентами были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.

Напомним, после введения мобилизации в Украине стали популярны схемы незаконного выезда военнообязанных мужчина за границу. Одним из самых популярных способов есть вариант с рекой Тиса на западе страны.

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