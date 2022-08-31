Схема на миллионы. Чиновники ГСЧС без проверки запускали потенциально опасные объекты

"СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Преступная деятельность заключалась в системном получении незаконного вознаграждения (взяток) от предпринимателей за согласование разрешительной документации", - говорится в сообщении.

Кто входил в схему

Как рассказали в спецслужбе, участниками преступной схемы оказались должностные лица ГСЧС Украины и руководители ее региональных подразделений, среди которых управления в следующих областях:

Днепропетровской;

Харьковской;

Житомирской;

Кировоградской;

Ровенской;

Львовской;

Черниговской;

Волынский;

Черновицкой;

Хмельницкий;

Запорожский.

Как работала схема

По данным СБУ, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

В первую очередь, "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

"За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины", - констатируют в СБУ.

Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составляли более 10 миллионов гривен.

В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, принимавших взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

Подозрение

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым 6 лицам преступной группы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В настоящее время продолжается досудебное следствие.