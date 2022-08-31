Схема на мільйони. Посадовці ДСНС без перевірки запускали потенційно небезпечні об'єкти

"СБУ ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні незаконної винагороди (хабарів) від підприємців за погодження дозвільної документації", - йдеться в повідомленні.

Хто входив у схему

Як розповіли в спецслужбі, учасниками злочинної схеми виявилися посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у наступних областях:

Дніпропетровській;

Харківській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Рівненській;

Львівській;

Чернігівській;

Волинській;

Чернівецькій;

Хмельницькій;

Запорізькій.

Як працювала схема

За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Насамперед "схема" стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

"За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України", - констатують в СБУ.

Щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної «схеми» становили понад 10 мільйонів гривень.

У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.

Підозра

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим 6 особам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі триває досудове слідство.