Схема на мільйони. Посадовці ДСНС без перевірки запускали потенційно небезпечні об'єкти

СБУ викрила масштабну корупційну схему в Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка ставила під загрозу життя тисяч українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ
"СБУ ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні незаконної винагороди (хабарів) від підприємців за погодження дозвільної документації", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли в спецслужбі, учасниками злочинної схеми виявилися посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у наступних областях:
За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.
Насамперед "схема" стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.
"За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України", - констатують в СБУ.
Щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної «схеми» становили понад 10 мільйонів гривень.
У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим 6 особам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Наразі триває досудове слідство.
Як повідомлялося, правоохоронці у ході спецоперації на Львівщині затримали учасників злочинної організації, які видавали себе за добровольців із тероборони.
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