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"Схема" на десятки мільйонів гривень. СБУ викрила розкрадання деталей до ЗРК

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Житомирська область, П'ятниця 17 грудня 2021 13:57
"Схема" на десятки мільйонів гривень. СБУ викрила розкрадання деталей до ЗРК Фото: СБУ викрила розкрадання деталей до ЗРК (facebook.com/ssu.zhytomyr)
Автор: Марія Кучерявець

У Житомирській області СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), які забезпечують протиповітряну оборону нашої держави. Попередньо, загальна сума вилученого становить десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили місцезнаходження підпільного складу, де зловмисники зберігали викрадену продукцію.

"Під час огляду складу виявлено декілька тонн комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю. За попередніми оцінками фахівців, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією слідчих, учасники схеми привласнили комплектуючі під час їх ремонту на одному з оборонних об’єктів. Потім викрадену продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із Житомирської області.

Під час обшуків правоохоронці виявили майже 60 найменувань деталей до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління. Наразі вилучену продукцію направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 410 ККУ тривають слідчо-оперативні дії.

Фото: СБУ викрила розкрадання деталей до ЗРК (facebook.com/ssu.zhytomyr)

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Служба безпеки України ЗРК
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