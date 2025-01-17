Схема з авто на мільйони. Екссекретарю МВС Тахтаю оголосили підозру

Як повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, підозру отримав колишній державний секретар МВС Олексій Тахтай.

З повідомлення САП випливає, що у 2020 році він забезпечив заздалегідь визначеній компанії перемогу в конкурсі на закупівлю відеоспостереження в будівлях міністерства. Незважаючи на завищену вартість, кошти було перераховано, що в підсумку призвело до збитків у сумі понад 16 млн гривень.

Для перемоги бізнесмен протягом 2018-2019 років через громадську організацію передав Тахтаю в безоплатне користування чотири авто преміум-класу загальною вартістю понад 6 млн гривень.

Після звільнення з органів МВС ці автомобілі перейшли у його власність через формальний договір пожертви.

Дії кваліфіковано за статтями "розтрата майна в особливо великому розмірі" та "одержання неправомірної вигоди". Досудове розслідування триває.