Shell не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, - Bloomberg

Британская нефтегазовая компания Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце. В отличие от ЕС, Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, Shell столкнется с трудностями при оплате поставок российского газа в этом месяце. В Кремле хотят, чтобы платежи шли через "Газпромбанк". Однако финансовое учреждение находится под санкциями Великобритании.

Как отмечают собеседники издания, "Газпром" знает о потенциальных проблемах с платежами в Shell и ищет способы их решения. По словам одного из источников, российская компания не ожидает, что переход на рубли станет серьезной проблемой в ее отношениях с большинством европейских клиентов.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщили агентству в пресс-службе Shell.