Shell продает сеть АЗС в России, уже известен покупатель, - Forbes

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Сообщается, что сделка еще не подписана, стороны находятся в процессе переговоров. В Shell намерены продать все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.

В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают под брендом Shell по франшизе. К бизнесу Shell присматривалось несколько игроков, но ближе всего к покупке сети "Лукойл".

Покупатель розничной сети также получит завод по производству смазочных материалов в городе Торжок Тверской области вместе с долгами. Кредиты предприятия, на балансе которого находятся АЗС и завод, составляют 9 млрд рублей.