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Shell получила 165 млн долларов дивидендов от российского проекта "Сахалин-2", - Reuters

Фото: Shell получила 165 млн долларов дивидендов от российского проекта "Сахалин-2" (shell.com)
Автор: Артем Горовенко

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell получила 165 млн долларов дивидендов от сотрудничества с Россией в рамках проекта "Сахалин-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В апреле Shell получила дивиденды в размере 165 млн долларов от гигантского российского совместного нефтегазового предприятия "Сахалин-2", в котором ей принадлежит 27,5% акций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Shell смогла получить дивиденды от прибыли "Сахалин-2" в 2021 году поскольку юридическое лицо Sakhalin Energy Investment Company зарегистрировано на Бермудских островах.

Также после начала полномасштабного вторжения России в Украину Shell заявляла о намерении выйти из этого проекта и она уже ведет переговоры с потенциальными покупателями своей доли.

Напомним, в начале апреля крупнейшие украинские энергетические компании ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy с призывом к западным компаниям прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Сайт проекта содержит информацию о газовых, угольных (торговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, сотрудничающих с Россией.

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