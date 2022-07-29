Shell отримала 165 млн доларів дивідендів від російського проекту "Сахалін-2", - Reuters

"У квітні Shell отримала дивіденди в розмірі 165 млн доларів від гігантського російського спільного нафтогазового підприємства "Сахалін-2", у якому їй належить 27,5% акцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Shell змогла отримати дивіденди від прибутку "Сахалін-2" у 2021 році оскільки юридична особа Sakhalin Energy Investment Company зареєстрована на Бермудських островах.

Також після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Shell заявляла про намір вийти з цього проєкту і вона вже веде переговори з потенційними покупцями своєї частки.

Нагадаємо, на початку квітня найбільші українські енергетичні компанії ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проект Stop Bloody Energy із закликом до західних компаній припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Сайт проекту містить інформацію про газові, вугільні (торгові), нафтосервісні та машинобудівні компанії, що співпрацюють з Росією.