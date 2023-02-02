Shell отримала рекордний прибуток у 40 млрд доларів завдяки зростанню цін на нафту та газ

Річний прибуток Shell виявився вдвічі більшим, ніж роком раніше, і набагато перевищує попередній рекорд у 31 млрд доларів у 2008 році.

Рекордний прибуток британської компанії, як і показники, про які повідомили американські конкуренти раніше цього тижня, і, безперечно, посилить тиск на уряди з метою подальшого підвищення податків у цьому секторі.

"Ми маємо намір залишатися дисциплінованими, забезпечуючи переконливу прибутковість для акціонерів", - сказав генеральний директор Ваель Саван.

Shell також повідомила про рекордний прибуток у четвертому кварталі у розмірі 9,8 млрд доларів на тлі значного відновлення доходів від торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ).

Зростання прибутку Shell та її конкурентів у 2022 році спонукало уряд Великобританії ввести податок на непередбачені доходи для операторів Північного моря.