Shell отмечает 20 успешных лет партнерства с Ducati и приглашает все водителей собрать эксклюзивную коллекцию моделей мотоциклов Ducati

В этом году Shell отмечает 20 лет легендарного сотрудничества с Ducati в рамках одного из самых успешных технических партнерств в мире автоспорта. По этому случаю компания приглашает всех водителей принять участие в специальной акции - «Собирай Ducati на Shell».

С 19 июня и до 11 сентября 2019 г. все фаны горюче-смазочных материалов Shell, а также те, кто увлекается скоростью и мощностью мотоциклов Ducati, имеют возможность не только лично почувствовать качество топлива и масел Shell, но и стать обладателями эксклюзивной коллекции из шести уникальных моделей мотоциклов Ducati.

Для того, чтобы получить один такой мотоцикл со скидкой, достаточно:

а) 1-й заправки любым топливом от 25 литров, включая Shell V-Power (кроме Power Gas, при условии заправки которым такая возможность открывается после 3-й заправки) и

б) наличия зарегистрированной SMART карточки Shell.

Покупка любого другого товара на АЗС Shell на сумму от 150 грн также дает возможность принять участие в акции «Собирай Ducati на Shell»*.

* Подробная информация об Акции размещена на сайте http://shellsmart.com.ua/, а также по телефону горячей линии Организатора Акции: 0800500423 (звонки со стационарных телефонов на территории Украины не тарифицируются. Звонки с мобильных телефонов - согласно тарифам вашего оператора).