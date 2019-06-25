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Shell відзначає 20 успішних років партнерства з Ducati і запрошує всіх водіїв зібрати ексклюзивну колекцію моделей мотоциклів Ducati

Новини » Новини компаній    25.06.2019 - 10:58
Shell відзначає 20 успішних років партнерства з Ducati і запрошує всіх водіїв зібрати ексклюзивну колекцію моделей мотоциклів Ducati

Цього року Shell відзначає 20 років легендарної співпраці з Ducati у рамках одного із найуспішніших технічних партнерств у світі авто- і мотоспорту. З цієї нагоди компанія запрошує всіх водіїв взяти участь у спеціальній акції – «Збирай Ducati на Shell».

З 19 червня і до 11 вересня 2019 р. всі фани паливно-мастильних матеріалів Shell, а також ті, хто захоплюється швидкістю і потужністю мотоциклів Ducati, мають змогу не лише особисто відчути якість пального і олив Shell, але і стати власниками ексклюзивної колекції із шістьох унікальних моделей мотоциклів Ducati.

Shell відзначає 20 успішних років партнерства з Ducati і запрошує всіх водіїв зібрати ексклюзивну колекцію моделей мотоциклів Ducati

Для того, щоб отримати один такий мотоцикл зі знижкою, достатньо: 

а) 1-ї заправки будь-яким пальним від 25 літрів, включно з Shell V-Power (окрім Power Gas, за умови заправки яким така змога відкривається після 3-ї заправки); і

б) наявності зареєстрованої SMART картки Shell.

Купівля будь-якого іншого товару на АЗС Shell на суму від 150 грн також дає можливість взяти участь в акції «Збирай Ducati на Shell»*.

*Детальна інформація про Акцію розміщена на сайті http://shellsmart.com.ua/, а також за телефоном гарячої лінії Організатора Акції: 0 800 500 423 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України не тарифікуються. Дзвінки з мобільних телефонів – згідно тарифів вашого оператора).

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