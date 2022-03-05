Shell пообещал передать Украине вырученные от продажи российской нефти средства

Британско-нидерландская компания Shell отреагировала на критику своего решения приобрести нефть из РФ на фоне вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter компании .

Shell распространила официальное заявление, в котором попыталась разъяснить мотивы покупки российской нефти. Компания объяснила, что не может в кратчайшие сроки полностью отказаться от поставок из РФ.

"Мы ошеломлены войной в Украине и четко заявили о своем намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом". Но согласно действующим санкциям мы работаем над тем, чтобы и в дальнейшем надежно поставлять энергию нашим клиентам", – говорится в заявлении Shell.

Компания добавила, что направит всю прибыль от ограниченного количества реализуемой российской нефти в специальный фонд. Позже вместе с благотворительными организациями Shell потратит эти средства на гуманитарную помощь жертвам агрессии в Украине.