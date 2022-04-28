Shell отказался покупать смеси с содержанием российских нефтепродуктов

Сообщается, что в марте Shell заявил о постепенном отказе от российской нефти, но тем не менее продолжал принимать смеси, в которых были российские нефтепродукты с содержанием меньше 50%.

Но накануне компания отказалась и от этой практике. В частности, в заявке на закупку авиационного керосина на торговой платформе Platts Shell написал, что условием сделки является отсутствие любых российских нефтепродуктов.

"Мы работаем над тем, чтобы поэтапно исключить российскую нефть и газ из нашей цепочки поставок, одновременно защищая поставки энергии и топлива, на которые ежедневно полагаются миллионы людей", - добавил представитель Shell.

Также сообщается, что другие европейские компании, в том числе TotalEnergies, Repsol и BP, больше не покупают нефтепродукты с российским содержанием.