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Shell отказался покупать смеси с содержанием российских нефтепродуктов

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Лондон, Четверг 28 апреля 2022 11:58
Shell отказался покупать смеси с содержанием российских нефтепродуктов Фото: Shell больше не будет покупать российские нефтепродукты (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell ужесточила свои ограничения на покупку российской нефти. Теперь она не будет принимать продукты нефтепереработки с каким-либо российским содержанием, включая топливные смеси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в марте Shell заявил о постепенном отказе от российской нефти, но тем не менее продолжал принимать смеси, в которых были российские нефтепродукты с содержанием меньше 50%.

Но накануне компания отказалась и от этой практике. В частности, в заявке на закупку авиационного керосина на торговой платформе Platts Shell написал, что условием сделки является отсутствие любых российских нефтепродуктов.

"Мы работаем над тем, чтобы поэтапно исключить российскую нефть и газ из нашей цепочки поставок, одновременно защищая поставки энергии и топлива, на которые ежедневно полагаются миллионы людей", - добавил представитель Shell.

Также сообщается, что другие европейские компании, в том числе TotalEnergies, Repsol и BP, больше не покупают нефтепродукты с российским содержанием.

Напомним, ранее сообщалось, что Shell может продать китайским компаниям долю в крупном газовом проекте в России.

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