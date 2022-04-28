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Shell відмовився купувати суміші з вмістом російських нафтопродуктів

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Лондон, Четвер 28 квітня 2022 11:58
Shell відмовився купувати суміші з вмістом російських нафтопродуктів Фото: Shell більше не купуватиме російські нафтопродукти (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell посилила свої обмеження на покупку російської нафти. Тепер вона не буде приймати продукти нафтопереробки з будь-яким російським вмістом, включаючи паливні суміші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в березні Shell заявив про поступову відмову від російської нафти, але тим не менш продовжував приймати суміші, в яких були російські нафтопродукти з вмістом менше 50%.

Але напередодні компанія відмовилася й від цієї практики. Зокрема, в заявці на закупівлю авіаційного гасу на торговій платформі Platts Shell написав, що умовою угоди є відсутність будь-яких російських нафтопродуктів.

"Ми працюємо над тим, щоб поетапно виключити російську нафту і газ з нашого ланцюжка поставок, одночасно захищаючи поставки енергії і палива, на які щодня покладаються мільйони людей", - додав представник Shell.

Також повідомляється, що інші європейські компанії, в тому числі TotalEnergies, Repsol і BP, більше не купують нафтопродукти з російським вмістом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Shell може продати китайським компаніям частку у великому газовому проекті в Росії.

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