Шедеври під загрозою: як Україна рятує музейні цінності під час війни

Як рятують українську культурну спадщину

Цінності вивезли із 63 музеїв з 12 регіонів. Зараз у Міністерстві готують наступні черги евакуації, складають плани, пакують музейні предмети для подальшого перевезення.

"Повідомляти на широкий загал про деталі евакуації з міркувань безпеки ми не можемо. Хочу застерегти від спекулятивних заяв, що у прифронтових регіонах не проводяться роботи і цінні предмети під ризиком втрати або викрадення. Запевняю, що ситуація під постійним моніторингом Міністерства", - каже чиновник.

Перш за все із музеїв вивозять предмети першої категорії цінності. Музеї наділені повноваженнями самостійно визначати черговість евакуації артефактів.

Що стається з евакуйованими цінностями

"Частину вивезених предметів експонуємо, частину зберігаємо у фондах. Краще, щоб музейні цінності тривалий час не лежали упаковані в сховищі, навіть спеціально обладнаному. Але переміщення та пакування-розпакування теж несуть ризики пошкодження", - каже Бєляєв.

На сьогодні евакуйовані цінності прийняв 21 український музей. Зараз Мінкульт підготував ще 1000 кв. м. обладнаних приміщень, а потрібно - 19 тисяч кв. м. Тому додатково шукатимуть заклади не державної власності.

"Цю вільну 1000 квадратів можуть зайняти предмети чергової евакуації з 12 музеїв Харківщини. Це орієнтовно 42 тисячі предметів четвертої та п’ятої категорій, частково - третьої. Перші дві категорії з цієї області вже в безпеці. Але ми говоримо про потреби одразу з декількох областей. Наприклад, музеї Запорізької області потребують 18 вагонів для вивезення експонатів", - заявив заступник міністра.

Чи можна наші цінності зберігати за кордоном

"За ці воєнні роки українська спадщина була представлена на 162 виставках в музеях різних країн - це теж спосіб тимчасово зберегти найцінніше в умовах, коли законодавство дозволяє вивозити за кордон тільки для експонування, реставрації чи наукового вивчення", - сказав Бєляєв.

Він зазначив, що 60 картин з колекції Одеського музею західного і східного мистецтва експонуються у Берлінській картинній галереї. Ця виставка відкрилася за тиждень до того, як центр Одеси зазнав руйнівного ракетного обстрілу.

Одеський музей після російської атаки (фото: Getty Images)

"Міністерство розробило законопроект, який інтегрує міжнародні практики до українського законодавства і дозволить евакуацію цінностей за кордон в умовах війни. Ми керувалися досвідом інших країн", - каже чиновник.

Наприклад, у Франції закон передбачає можливість пропонувати тимчасовий притулок для збереження музейних колекцій інших держав, якщо вони перебувають під загрозою збройного конфлікту. Для цього повинен надійти запит від такої країни або від Ради безпеки ООН.

Чи допомагають закордонні партнери в евакуації музейних фондів

"Закордонні партнери постачають музеям України пакувальні матеріали для евакуації та матеріали для убезпечення будівель музеїв від обстрілів. Наші партнери також надали обладнання для збереження фондів музеїв - осушувачі, зволожувачі, елементи живлення, засоби освітлення тощо", - додає Бєляєв.

Чиновник зазначає, що нові партнери з недержавного сектору, які хочуть допомогти, то можуть напряму комунікувати з музеями, без спеціальних дозволів Мінкульту.