Шедевральный гол Малиновского не помог "Аталанте" победить "Ювентус"

Аталанта – Ювентус 1:1

Голы: Малиновский (76), Данило (90+2).

В первом тайме команды атаковали, однако голов забить не смогли. В составе хозяев лучшие моменты у Муриэля и Бога, но они не попадали в ворота. В составе туринцев опасно пробивали Влахович и Дибала, однако они также не смогли открыть счет.

Во втором тайме Дибала и Влахович снова не использовали свои моменты. А на 60-й минуте наставник "Аталанты" наконец-то выпустил на поле Руслана Малиновского. И на 76-й минуте украинец забил фантастический гол. "Богиня" заработала право на штрафной удар примерно с 30 метров и Руслан мощно пробил в "девятку" ворот "Ювентуса".