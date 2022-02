Шедевральний гол Маліновського не допоміг "Аталанті" перемогти "Ювентус"

Аталанта – Ювентус 1:1

Голи: Маліновський (76), Даніло (90+2).

В першому таймі команди атакували, проте голів забити не змогли. В складі господарів найкращі моменти мали Муріель та Бога, але вони не влучали у ворота. В складі туринців небезпечно пробивали Влахович та Дібала, втім вони також не змогли відкрити рахунок.

В другому таймі Дібала та Влахович знову не використали свої моменти. А на 60-й хвилині наставник "Аталанти" нарешті випустив на поле Руслана Маліновського. І на 76-й хвилині українець забив фантастичний гол. "Богиня" заробила право на штрафний удар приблизно з 30 метрів і Руслан потужно пробив у "дев’ятку" воріт "Ювентуса.