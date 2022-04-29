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Щуцкий объяснил, к чему привело упрощенное таможенное оформление авто

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Пятница 29 апреля 2022 09:03
Щуцкий объяснил, к чему привело упрощенное таможенное оформление авто Фото: первый заместитель главы Гостаможслужбы Украины Александр Щуцкий (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В Государственной таможенной службе объяснили, к чему привело упрощенное таможенное оформление транспортных средств и как это отразилось на ввозе в Украину гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы Гостаможслужбы Александра Щуцкого.

Закон об упрощенном таможенном оформлении товаров и транспортных средств (№2142-ІХ от 24.03.2022, - ред.) был направлен на бесперебойную работу экономики страны.

"Однако сейчас видим тенденцию к массовому ввозу в Украину транспортных средств. Наши партнеры не понимают этого. Ведь пока они собирают для нашей страны гуманитарную помощь, мы ввозим в большом количестве автомобили, в том числе дорогостоящие. В этот закон будут вноситься изменения", - заявил Щуцкий.

Он также отметил, что задача таможни - ускорение прохождения гуманитарных грузов в Украину. Поэтому правительством и Верховной радой рассматривается ситуация об отмене закона об упрощенном таможенном оформлении товаров и транспортных средств или его ограничении.

"Если до недавнего времени по договоренностям со смежными странами были отдельные очереди для гуманитарных грузов и для товарной группы, то после того, как в большом количестве в Украину поехали транспортные средства, изменилось отношение к ситуации у соседних стран и снова появилась одна очередь. Поэтому волонтерам стало труднее ввозить гуманитарную помощь", - добавил он.

Напомним, ранее Гостаможслужба рекомендовала перевозчикам, которые ввозят гуманитарные грузы, оформлять предыдущие электронные таможенные декларации. Это значительно ускорит их пропуск на границе.

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