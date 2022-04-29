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Щуцький пояснив, до чого призвело спрощене митне оформлення авто

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П'ятниця 29 квітня 2022 09:03
Щуцький пояснив, до чого призвело спрощене митне оформлення авто Фото: перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Щуцький (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

У Державній митній службі пояснили, до чого призвело спрощене митне оформлення транспортних засобів та як це позначилось на ввезенні в Україну гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького.

Закон щодо спрощеного митного оформлення товарів та транспортних засобів (№2142-ІХ від 24.03.2022, - ред.) був направлений на безперебійну роботу економіки країни.

"Проте зараз бачимо тенденцію до масового ввезення в Україну транспортних засобів. Наші партнери не розуміють цього. Адже поки вони збирають для нашої країни гуманітарну допомогу, ми ввозимо у великій кількості автомобілі, в тому числі дороговартісні. До цього закону будуть вноситись зміни", - заявив Щуцький.

Він також наголосив, що завдання митниці - пришвидшення проходження гуманітарних вантажів в Україну. Тому урядом та Верховною радою розглядається ситуація щодо скасування закону щодо спрощеного митного оформлення товарів та транспортних засобів або його обмеження.

"Якщо донедавна за домовленостями з суміжними країнами були окремі черги для гуманітарних вантажів і для товарної групи, то після того, як у великій кількості в Україну поїхали транспортні засоби, змінилося ставлення до ситуації у сусідніх країн і знову з’явилася одна черга. Тому волонтерам стало важче ввозити гуманітарну допомогу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Держмитслужба рекомендувала перевізникам, які ввозять гуманітарні вантажі, оформляти попередні електронні митні декларації. Це значно пришвидшить їх пропуск на кордоні.

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