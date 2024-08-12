Щорічна квота на аукціони для залучення нових інвесторів в енергетику повинна бути 500 МВт, - юрист

Україна має щороку виставляти на зелені аукціони не менше 500 МВт потужностей для залучення інвесторів у відновлювану енергетику. Це потрібно, щоб поступово компенсувати знищені енергетичні потужності та виконувати плани щодо розбудови нової генерації.

Про це заявила Ольга Савченко, партнерка юридичної компанії ALTELAW, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Якщо ми зважаємо на показники, які зафіксовані в Нацплані зі скорочення викидів, Енергостратегії, Стратегії розвитку відновлюваної генерації, то це має бути не менше 500 МВт на рік, а бажано й більше", - сказала Савченко.

За її словами, наразі Міністерство енергетики анонсувало пілотний аукціон на 100 МВт потужності, хоча він мав відбутися, згідно законодавства, ще у 2019 році і з того часу повноцінно проводитись щороку.

Водночас вона підкреслила, що проведення аукціонів є надзвичайно важливим фактором для того, щоб залучати нові масштабні інвестиції у великі проєкти відновлюваної енергетики.

"Іноземні компанії не працюють своїми грошима. Об’єктам ВДЕ потрібні дуже значні інвестиції, тут треба отримувати фінансування від МФО, іноземних чи українських банків. А для залучення коштів треба розуміти терміни окупності проєктів", - додала Савченко.

Вона зазначає, що саме аукціони можуть дати певну передбачуваність та гарантії інвесторам, оскільки наразі ціна на електроенергію на енергоринку не є стабільною і залежить від дуже багатьох, як суб’єктивних, так і об’єктивних факторів.

Як повідомлялося, на думку ЄБРР, запланований старт "зелених аукціонів" на залучення нових інвестицій в напрямок зеленої енергетики в Україні може мати сумнівну ефективність в умовах наявності значних боргів ДП "Гарантований покупець" за вироблену в Україні електроенергію з відновлюваних джерел.

Борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК "Укренерго".

В Українській вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, країна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.