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Ежегодная квота на аукционы для привлечения новых инвесторов в энергетику должна быть 500 МВт, - юрист

Понедельник 12 августа 2024 20:30
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Ежегодная квота на аукционы для привлечения новых инвесторов в энергетику должна быть 500 МВт, - юрист Фото: ежегодная квота на аукционы для привлечения новых инвесторов в энергетику должна быть 500 МВт мощности (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина должна ежегодно выставлять на зеленые аукционы не менее 500 МВт мощностей для привлечения инвесторов в возобновляемую энергетику. Это нужно, чтобы постепенно компенсировать уничтоженные энергетические мощности и выполнять планы по развитию нового поколения.

Об этом заявила Ольга Савченко, партнер юридической компании ALTELAW, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Если мы считаемся с показателями, которые зафиксированы в Нацплане по сокращению выбросов, Энергостратегии, Стратегии развития возобновляемой генерации, то это должно быть не менее 500 МВт в год, а желательно и больше", - сказала Савченко.

По ее словам, Министерство энергетики анонсировало пилотный аукцион на 100 МВт мощности, хотя он должен был состояться, согласно законодательству, еще в 2019 году и с тех пор полноценно проводиться ежегодно.

В то же время, она подчеркнула, что проведение аукционов является чрезвычайно важным фактором для того, чтобы привлекать новые масштабные инвестиции в крупные проекты возобновляемой энергетики.

"Иностранные компании не работают своими деньгами. Объектам ВИЭ нужны очень значительные инвестиции, здесь нужно получать финансирование от МФО, иностранных или украинских банков. А для привлечения средств нужно понимать сроки окупаемости проектов", - добавила Савченко.

Она отмечает, что именно аукционы могут дать определенную предсказуемость и гарантии инвесторам, поскольку сейчас цена на электроэнергию на энергорынке не стабильна и зависит от очень многих, как субъективных, так и объективных факторов.

Как сообщалось, по мнению ЕБРР, планируемый старт "зеленых аукционов" на привлечение новых инвестиций в направление зеленой энергетики в Украине может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции по ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

В Украинской ветроэнергетической ассоциации считают, что Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.

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