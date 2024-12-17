Щонайменше 100 тисяч загиблих. Правозахисники провели ексгумацію жертв режиму Асада

Голова сирійської правозахисної організації, що базується в США, Муаз Мустафа заявив про масове поховання людей за межами Дамаска. Щонайменше 100 000 тіл було знайдено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Правозахисник заявив, що вони були убиті під час правління поваленого диктатора Сирії Башара Асада.
Зазначене поховання знаходиться в районі Аль-Кутайфа, приблизно за 40 кілометрів на північ від сирійської столиці. За словами Мустафи, це одне з п'яти масових поховань, які йому вдалося ідентифікувати за останні роки.
"Сто тисяч - це найскромніша оцінка", - підкреслив правозахисник, наголосивши, що кількість жертв може бути значно більшою.
Мустафа додав, що серед загиблих, ймовірно, є не лише сирійці, а й іноземці, включаючи громадян США та Великобританії.
Він підкреслив, що кількість відомих йому місць поховань може бути неповною, і висловив впевненість у наявності нових доказів злочинів проти людяності, вчинених за часів війни в Сирії.
За його словами, трупи перевозили до місць поховань за допомогою муніципального похоронного бюро Дамаска. Персонал допомагав розвантажувати тіла з рефрижераторних тягачів.
"Водії бульдозерів неодноразово за наказом спресовували тіла, щоб вони помістилися, а потім засипали їх землею", - зазначив Мустафа.
Він додав, що масові могили зараз не захищені. Він наголосив на необхідності захистити їх для подальших розслідувань.
Видання Reuters зазначає, що поки не змогла незалежно підтвердити ці заяви.
З початку громадянської війни в Сирії у 2011 році, коли протести проти правління Башара Асада були жорстоко придушені, за оцінками, загинули сотні тисяч людей. При цьому, мільйони були змушені покинути свої домівки, а країна зазнала значних руйнувань.
Багато зниклих безвісти сирійців досі не знайдені, що посилює підозри щодо інших місць масових поховань по всій країні.
При цьому, режим Асада, а також його союзники у Росії, намагалися завжди заперечити факти репресій у Сирії.
У грудні 2024 року режим Башара аль-Асада було повалено внаслідок наступу опозиційних сил на Дамаск. 8 грудня опозиція зайняла столицю, а Асад втік до Москви, де йому було надано притулок.
Падіння режиму Асада ознаменувало завершення понад 50-річного правління його родини в Сирії.
Чому режим Асада так швидко розвалився та чого чекати надалі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.