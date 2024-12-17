Щонайменше 100 тисяч загиблих. Правозахисники провели ексгумацію жертв режиму Асада

Правозахисник заявив, що вони були убиті під час правління поваленого диктатора Сирії Башара Асада.

Зазначене поховання знаходиться в районі Аль-Кутайфа, приблизно за 40 кілометрів на північ від сирійської столиці. За словами Мустафи, це одне з п'яти масових поховань, які йому вдалося ідентифікувати за останні роки.

"Сто тисяч - це найскромніша оцінка", - підкреслив правозахисник, наголосивши, що кількість жертв може бути значно більшою.

Мустафа додав, що серед загиблих, ймовірно, є не лише сирійці, а й іноземці, включаючи громадян США та Великобританії.

Він підкреслив, що кількість відомих йому місць поховань може бути неповною, і висловив впевненість у наявності нових доказів злочинів проти людяності, вчинених за часів війни в Сирії.

За його словами, трупи перевозили до місць поховань за допомогою муніципального похоронного бюро Дамаска. Персонал допомагав розвантажувати тіла з рефрижераторних тягачів.

"Водії бульдозерів неодноразово за наказом спресовували тіла, щоб вони помістилися, а потім засипали їх землею", - зазначив Мустафа.

Він додав, що масові могили зараз не захищені. Він наголосив на необхідності захистити їх для подальших розслідувань.

Видання Reuters зазначає, що поки не змогла незалежно підтвердити ці заяви.

Жертви режиму Асада

З початку громадянської війни в Сирії у 2011 році, коли протести проти правління Башара Асада були жорстоко придушені, за оцінками, загинули сотні тисяч людей. При цьому, мільйони були змушені покинути свої домівки, а країна зазнала значних руйнувань.

Багато зниклих безвісти сирійців досі не знайдені, що посилює підозри щодо інших місць масових поховань по всій країні.

При цьому, режим Асада, а також його союзники у Росії, намагалися завжди заперечити факти репресій у Сирії.

У грудні 2024 року режим Башара аль-Асада було повалено внаслідок наступу опозиційних сил на Дамаск. 8 грудня опозиція зайняла столицю, а Асад втік до Москви, де йому було надано притулок.

Падіння режиму Асада ознаменувало завершення понад 50-річного правління його родини в Сирії.