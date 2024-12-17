По меньшей мере 100 тысяч погибших. Правозащитники провели эксгумацию жертв режима Асада

Правозащитник заявил, что они были убиты во время правления свергнутого диктатора Сирии Башара Асада.

Указанное захоронение находится в районе Аль-Кутайфа, примерно в 40 километрах к северу от сирийской столицы. По словам Мустафы, это одно из пяти массовых захоронений, которые ему удалось идентифицировать за последние годы.

"Сто тысяч - это самая скромная оценка", - подчеркнул правозащитник, отметив, что количество жертв может быть значительно больше.

Мустафа добавил, что среди погибших, вероятно, есть не только сирийцы, но и иностранцы, включая граждан США и Великобритании.

Он подчеркнул, что количество известных ему мест захоронений может быть неполным, и выразил уверенность в наличии новых доказательств преступлений против человечности, совершенных во времена войны в Сирии.

По его словам, трупы перевозили к местам захоронений с помощью муниципального похоронного бюро Дамаска. Персонал помогал разгружать тела с рефрижераторных тягачей.

"Водители бульдозеров неоднократно по приказу спрессовывали тела, чтобы они поместились, а затем засыпали их землей", - отметил Мустафа.

Он добавил, что массовые могилы сейчас не защищены. Он отметил необходимость защитить их для дальнейших расследований.

Издание Reuters отмечает, что пока не смогла независимо подтвердить эти заявления.

Жертвы режима Асада

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, когда протесты против правления Башара Асада были жестоко подавлены, по оценкам, погибли сотни тысяч людей. При этом, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а страна подверглась значительным разрушениям.

Многие пропавшие без вести сирийцы до сих пор не найдены, что усиливает подозрения относительно других мест массовых захоронений по всей стране.

При этом, режим Асада, а также его союзники в России, пытались всегда отрицать факты репрессий в Сирии.

В декабре 2024 года режим Башара аль-Асада был свергнут в результате наступления оппозиционных сил на Дамаск. 8 декабря оппозиция заняла столицу, а Асад бежал в Москву, где ему было предоставлено убежище.

Падение режима Асада ознаменовало завершение более 50-летнего правления его семьи в Сирии.