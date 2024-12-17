По меньшей мере 100 тысяч погибших. Правозащитники провели эксгумацию жертв режима Асада

Глава сирийской правозащитной организации, базирующейся в США, Муаз Мустафа заявил о массовом захоронении людей за пределами Дамаска. По меньшей мере 100 000 тел было найдено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правозащитник заявил, что они были убиты во время правления свергнутого диктатора Сирии Башара Асада.
Указанное захоронение находится в районе Аль-Кутайфа, примерно в 40 километрах к северу от сирийской столицы. По словам Мустафы, это одно из пяти массовых захоронений, которые ему удалось идентифицировать за последние годы.
"Сто тысяч - это самая скромная оценка", - подчеркнул правозащитник, отметив, что количество жертв может быть значительно больше.
Мустафа добавил, что среди погибших, вероятно, есть не только сирийцы, но и иностранцы, включая граждан США и Великобритании.
Он подчеркнул, что количество известных ему мест захоронений может быть неполным, и выразил уверенность в наличии новых доказательств преступлений против человечности, совершенных во времена войны в Сирии.
По его словам, трупы перевозили к местам захоронений с помощью муниципального похоронного бюро Дамаска. Персонал помогал разгружать тела с рефрижераторных тягачей.
"Водители бульдозеров неоднократно по приказу спрессовывали тела, чтобы они поместились, а затем засыпали их землей", - отметил Мустафа.
Он добавил, что массовые могилы сейчас не защищены. Он отметил необходимость защитить их для дальнейших расследований.
Издание Reuters отмечает, что пока не смогла независимо подтвердить эти заявления.
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, когда протесты против правления Башара Асада были жестоко подавлены, по оценкам, погибли сотни тысяч людей. При этом, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а страна подверглась значительным разрушениям.
Многие пропавшие без вести сирийцы до сих пор не найдены, что усиливает подозрения относительно других мест массовых захоронений по всей стране.
При этом, режим Асада, а также его союзники в России, пытались всегда отрицать факты репрессий в Сирии.
В декабре 2024 года режим Башара аль-Асада был свергнут в результате наступления оппозиционных сил на Дамаск. 8 декабря оппозиция заняла столицу, а Асад бежал в Москву, где ему было предоставлено убежище.
Падение режима Асада ознаменовало завершение более 50-летнего правления его семьи в Сирии.
Почему режим Асада так быстро развалился и чего ждать в дальнейшем - узнайте в материале РБК-Украина.
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